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Rusya Dışışlerı Bakanı Lavrov: Hafter ateşkes imzalamaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, Hafter'in ateşkesi imzalamaya hazır olduğunu ancak Trablus hükümetinin bunu istemediğini ve askeri bir çözüme güvendiğini belirtti
 08 Temmuz 2020 16:57
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Rusya Dışışlerı Bakanı Lavrov: Hafter ateşkes imzalamaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, Hafter'in ateşkesi imzalamaya hazır olduğunu ancak Trablus hükümetinin bunu istemediğini ve askeri bir çözüme güvendiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kongo, Mısır, Güney Afrika Dışişleri Bakanlarıyla video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada "Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) şimdi savaşın derhal durdurulmasıyla ilgili bir belge imzalamaya hazır ancak Trablus hükumeti askeri bir çözüme güvenerek bunu yapmak istemiyor" dedi.

Libya'da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirten Lavrov, "Bir noktada ana kahramanları olan Sayın Hafter, Fayiz es-Serrac, Akile Salih İsa'yı bu yıl Ocak ayında Berlin Konferansı'ndan önce Moskova'ya davet ettiğimizde Libya Ulusal Ordusu tercih edilen pozisyonları olduğunu düşündü ve Serrac için kabul edilebilir olan ilgili belgeyi imzalamaya hazır değildi. Şimdi değerlendirmelerimize göre Libya Ulusal Ordusu savaşın derhal durdurulmasıyla ilgili böyle bir belgeyi imzalamaya hazır, ancak Trablus hükumeti yine askeri bir çözüme güvenerek bunu tekrar yapmak istemiyor" diye konuştu.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı tüm tarafların Libya çatışmasında askeri bir çözüm olmadığını beyan etmesine rağmen bunun pratik adımlara dönüşmediğine pişman olduğunu söyledi.

"Türkiye, Trablus'ta çalışmalarını sürdürüyor"

Rusya ile Türkiye'nin Libya meselesine dair çalışmalarını sürdürdüğü aktaran Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Libya'da ateşkesin ilan edilmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin Libya Ulusal Anlaşma Hükumeti (PNS) ile birlikte, Trablus'ta çatışmaların sona ermesi için anlaşmaya varmak üzere çalıştığını belirten Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin başkan seviyesinde de bu koşullarda tek ve doğru olan karara varacaklarını umduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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