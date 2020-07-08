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Bu ilçede koronavirüsten bugüne kadar 20 kişi vefat etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korona virüs dolayısıyla bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısının 20 olduğu açıklandı.
 08 Temmuz 2020 17:26
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Bu ilçede koronavirüsten bugüne kadar 20 kişi vefat etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korona virüs dolayısıyla bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısının 20 olduğu açıklandı.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu'daki korona virüs vakaları ve tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunurken, bugüne kadar Covid-19 virüsünden dolayı ilçede 20 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Kaymakam Yılmaz, "1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde normalleşmeye geçişle birlikte ilçemizde de vaka sayıları maalesef artmaya başladı ve alınan tüm tedbirlere rağmen, günlük ortalama vaka sayılarımız hala yüksek seyretmekte. Geçtiğimiz haziran ayında günlük ortalama vaka sayımız 10 civarında gerçekleşti. Turgutlu Devlet Hastanemiz ve tüm sağlık teşkilatımız olağanüstü başarılı-yorucu bir mücadeleyle süreci götürdü. Ancak yine de şimdiye kadar Turgutlu'da 20 vatandaşımızı Covid-19 virüsüyle ilişkili hastalıklardan kaybettik. Yani bu demektir ki sokakta karşılaştığımız her bir kişi hastalık virüsü taşıyanlarla temas etmiş olabilir. Bunu bilerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Vatandaşımız bunların farkında olmalı ki hastalığa karşı toplumsal bilinç düzeyimizi arttırabilirim." dedi.

Kaymakam Yılmaz ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar ve kurallara uymayan vatandaşlara bugüne kadar toplam 1 milyon 127 bin 700 TL ceza kesildiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı
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