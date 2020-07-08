Trafikte telefonla konuşan polis memuruna ceza kesildi
Kastamonu Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatıyla trafikte telefonla konuşan polis memuruna cezai işlem uygulandı.
|08 Temmuz 2020 17:35
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Kastamonu Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatıyla trafikte telefonla konuşan polis memuruna cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürü Denizci'nin içinde bulunduğu makam aracı, Cumhuriyet Caddesi'nden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeyken sol şeritte ilerleyen resmi bir polis aracını geçmek istedi.
Makam şoförü tarafından selektörle uyarı yapılmasına rağmen, polis aracı sürücüsünün telefonla konuştuğu için uyarıları fark etmediği belirlendi.
Sol şeritte uzun süre seyrine devam eden
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