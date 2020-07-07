Mühlet nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Mühlet mi? Müddet mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|07 Temmuz 2020 14:38
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Mühlet kelimesi
MÜHLET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin mühlet mi, müddet mi? olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı mühlet şeklinde olmalıdır.
müddet(Yanlış kullanım)
mühlet( Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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