Başhekim yardımcısı, hasta yakınının saldırısına uğradı
|08 Temmuz 2020 17:41
|Yazdır
Ardahan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölen bir hastanın yakınının şiddetine maruz kaldığı iddia edildi.
Sağlık-Sen Ardahan Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün, Kovid-19'dan vefat eden bir hastanın yakınının Dr. Tuğrul'a sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı öne sürülerek olayın üzüntü verici olduğu belirtildi.
Açıklamada, olayın sağlık çalışanlarınca kınandığı aktarılarak şunlar kaydedildi:
"Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi büyük özveriyle kamu adına sağlık hizmeti veren arkadaşımıza gerçekleştirilen bu çirkin saldırı bizleri derinden üzmüştür. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli sorundur. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik alınacak tedbirleri içeren yasal düzenleme, tutuklu yargılamanın önünü açsa da uygulamanın bu yönde olmaması sağlık çalışanlarını üzmektedir."
Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddetin kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, sağlıkta şiddete sıfır toleransın devlet politikasına dönüşmesinin gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Tuğrul'un da hasta yakınından şikayetçi olduğu bilgisi paylaşılarak adli sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
08 Temmuz 2020 22:57
|İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada
08 Temmuz 2020 21:58
|Evine haciz işlemi için gelen memuru silahla vurdu
08 Temmuz 2020 19:35
|Şile'de motosiklet sürücüsü at arabasına böyle çarptı
08 Temmuz 2020 19:26
|Otomobildeki 83 bin lirayı böyle çaldı
08 Temmuz 2020 19:10
|'Renkli reçete' operasyonunda doktora adli kontrol
08 Temmuz 2020 18:44
|Kuyumcunun aracından para çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı
08 Temmuz 2020 16:23
|Dürüm nedeniyle tartıştıkları restoranı bastılar: 7 tutuklama
08 Temmuz 2020 16:14
|Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi
08 Temmuz 2020 15:17
|Bariyerlere çarpıp devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü
08 Temmuz 2020 14:40