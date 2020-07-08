Başhekim yardımcısı, hasta yakınının saldırısına uğradı

Ardahan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölen bir hastanın yakınının şiddetine maruz kaldığı iddia edildi.

Sağlık-Sen Ardahan Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün, Kovid-19'dan vefat eden bir hastanın yakınının Dr. Tuğrul'a sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı öne sürülerek olayın üzüntü verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın sağlık çalışanlarınca kınandığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi büyük özveriyle kamu adına sağlık hizmeti veren arkadaşımıza gerçekleştirilen bu çirkin saldırı bizleri derinden üzmüştür. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli sorundur. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik alınacak tedbirleri içeren yasal düzenleme, tutuklu yargılamanın önünü açsa da uygulamanın bu yönde olmaması sağlık çalışanlarını üzmektedir."

Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddetin kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, sağlıkta şiddete sıfır toleransın devlet politikasına dönüşmesinin gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Tuğrul'un da hasta yakınından şikayetçi olduğu bilgisi paylaşılarak adli sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.