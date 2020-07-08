YÖK, lisansüstü alımların Eylül'de yapılmasını istedi
|08 Temmuz 2020 17:47
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Yükseköğretim Kurulu, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül ayında yapılmasına yönelik tüm yükseköğretim kurumlarına tavsiye kararı verdi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda; COVID-19 pandemisi sebebiyle Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan ALES'in ertelenmesi ve buna bağlı olarak sınavın 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı göz önüne alınarak, yüksek lisans ve doktora kayıtlarını bu durumun etkileyeceği, diğer yandan lisansüstü öğrenim görmeyi düşünen öğrencilerin mağduriyetine neden olacağı dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerini Eylül ayında yapmalarının tavsiye edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
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