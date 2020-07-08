Çeyrek altın 649 TL'ye yükseldi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 liradan işlem gördü
|08 Temmuz 2020 17:50
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|396,00
|396,20
|400,00
|400,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.610,00
|2.631,00
|2.636,00
|2.657,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|361,00
|365,00
|365,00
|369,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.550,00
|2.570,00
|2.576,00
|2.596,00
|Yarım Ziynet
|1.275,00
|1.285,00
|1.288,00
|1.298,00
|Çeyrek Ziynet
|638,00
|643,00
|644,00
|649,00
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