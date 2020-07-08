Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|08 Temmuz 2020 18:00
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Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kayseri'nin kuzey ve güneydoğu ilçeleri, Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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