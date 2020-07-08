12 bin liraya aldı, 90 bin lira harcadı, trafikten men edildi
Bursa'nın İnegöl İlçesinde 12 bin liraya aldığı otomobilini 90 bin lira harcayarak modifiye ettiren gencin aracı trafikten men edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan otomobildeki 40 bin liralık ses sistemi de söküldü.
|08 Temmuz 2020 18:15
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Bursa'nın İnegöl İlçesinde 12 bin liraya aldığı otomobilini 90 bin lira harcayarak modifiye ettiren gencin aracı trafikten men edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan otomobildeki 40 bin liralık ses sistemi de söküldü.
İnegöl'de yaşayan modifiye araç tutkunu Ali Rıza A. yıllardır hayalini kurduğu bir aracı 12 bin TL'ye aldı. İnegöllü genç kendi zevkine göre aracı modifiye ederek üzerine birde 40 bin lira değerinde ses sistemi yerleştirdi. Bir ihbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri aracı önce trafikte men etti. Ardından gence cezai işlem uyguladı. Ekipler araca takılı olan ses sistemini de söktürdü. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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