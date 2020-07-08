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Mersin'de düğün saatlerine kısıtlama getirildi

Mersin Valiliği, il genelinde yapılacak düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 8 saat ile sınırlandırıldığını açıkladı.
 08 Temmuz 2020 18:54
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Mersin'de düğün saatlerine kısıtlama getirildi

Mersin Valiliği, il genelinde yapılacak düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 8 saat ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları görüştüğü ve kararlar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği kaydedildi.

Düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başladıkları hatırlatılan açıklamada, düğün nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin en kısa sürede tamamlanmasının benimsendiği belirtildi.

Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerin 3 güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığının gözlemlendiğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu düğün etkinliklerinin 8 saat ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerin süresinin, aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken 15.00'te başlamak ve en geç 23.00'te bitirilmek üzere belirlenmesine karar verildiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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