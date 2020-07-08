Yeni vaka sayısı bugün de 1000'in altına inmedi

Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 2 bin 219 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 187 bin 511 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. ' dedi.