Yeni vaka sayısı bugün de 1000'in altına inmedi
|08 Temmuz 2020 19:54
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Son 24 saatte 2 bin 219 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 187 bin 511 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.
07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. ' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama
08 Temmuz 2020 22:40
|Başhekim yardımcısı: Eşimle helalleştim, çocuklarımı emanet ettim
08 Temmuz 2020 15:26
|Vaka sayısı artan 5 ilde, yüzde 7 daha az yeni vaka var
07 Temmuz 2020 18:59
|2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir çalışanda virüs tespit edildi
07 Temmuz 2020 17:59
|Dört ilden yeni karantina uygulaması haberleri geldi
07 Temmuz 2020 17:22
|Virüs çocukların okula dönmesine engel mi?
07 Temmuz 2020 15:07
|Vali uyardı: Tedbirlere uyulmaması vaka sayısını artırıyor
07 Temmuz 2020 14:34
|Koronavirüste ikinci dalga mı yaşanıyor?
07 Temmuz 2020 14:02
|Virüs böyle yayılıyor... Maskeler ne kadar işe yarıyor?
07 Temmuz 2020 13:05
|Uzmandan maske uyarısı: Baş ağrısı yapabilir
07 Temmuz 2020 11:57