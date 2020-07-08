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Saldırdığı iki doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı.
 08 Temmuz 2020 19:38
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Saldırdığı iki doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan Kutlukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Kayıtlı olmadığı merkezde muayene olmak isteyen U.Y., iddiaya göre görevli doktor M.E. tarafından reddedildi. Duruma sinirlenen U.Y., elindeki bardağı kapıya fırlatarak camı kırdı. M.E. tarafından dışarı çıkması söylenen U.Y., bu defa kırık cama yumruk atarak küfürler etmeye başladı. Sesleri duyan doktor H.M.A. olaya müdahale etmeye çalıştı. Şüpheli her iki doktora da tehditler savurarak saldırdı. Doktorları darp eden U.Y., eli kesik şekilde kaçarak uzaklaştı. Doktorların ihbarı üzerine gelen Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Doktor M.E.'nin polise verdiği ifadesinde, "U.Y. odaya gelerek 'Bana iğne yapmayacak mısınız lan?' dedi. Hemşire arkadaşımız, U.Y.'nin bağlı olduğu Aile Sağlığı Merkezine gitmesini söyledi. U.Y., hemşire arkadaşımızın daha sözü bitmeden bağırmaya başladı' dediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı.

DHA
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