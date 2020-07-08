Uyarılar fayda etmedi; minibüsler tıka basa doldu

Küçükçekmece ve Esenyurt'ta trafik polisi denetimleri sıklaşmasına rağmen minibüsler, tıka basa yolcu taşımaya devam ediyor. Küçükçekmece'de polisin uygulama yaptığı noktaları birbirine haber veren şoförler, cezadan kurtulmak için fazla yolcuları paralarını iade etmeden yarı yolda indirdi. Esenyurt'ta ise drone ile havadan yapılan denetimlerde minibüs şoförleri, cezadan kurtulamadı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında, daha önce çekilen görüntülerde kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu aldığı görüntülenen minibüslerden, bazı yolcular dışarı sarkmıştı. Başka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen manzara değişmiyor.

Küçükçekmece'nin yanı sıra, Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki minibüsler de, tüm denetimlere rağmen benzer görüntülere sahne oluyor. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı görüldü. Minibüs sürücüleri 'Sosyal mesafe', 'kapasite azaltma' ve 'trafik kuralları' gibi her türlü ihlali yaparak yollarına devam etti. Denetimlerin sıklaştığı Küçükçekmece'de şoförler, cezadan kurtulmak için her yolu denerken, Esenyurt'ta drone'lu denetime yakalanan şoförler ise cezadan kurtulamadı.

SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, yolcuları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü.

"PARALARI İADE ETMEDEN, YARI YOLDA İNDİRİYORLAR"

Polislerin denetim yaptığını öğrenen minibüs şoförleri, yolcuları ücretlerini iade etmeden yarı yolda indirdi. Bazı yolcular ile minibüs şoförleri arasında tartışma yaşanırken, kimi yolcular ise minibüsün fotoğrafını çekip, ilgili yerlere şikayette bulunacaklarını ifade etti.

Yarı yolda indirilen vatandaş Engin Arslan, "Bizi minibüse aldılar, polisin uygulama yaptıklarını birbrilerine haber veriyorlar. Polislerin uygulama yaptığı noktaya yaklaşınca, insanları yolda indiriyorlar ve paralarını vermiyorlar. Mağdur ediyorlar. Minibüse Parseller durağından bindim, Mehmet Akif durağında polisin uygulama yaptığını söyleyip indirdiler. Her gün bu şekilde, aynı durumu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

KAHYALARIN 'UYARISI' KAMERADA

Ayrıca minibüs şoförlerini uyararak, uygulama olduğunu ve fazla yolcuları indirmelerini söyleyen kahyalar, kameralara yansıdı. Öte yandan bir minibüsün, ters yöne girip, kırmızı ışık ihlali yaparak güzergah dışına çıktığı görüldü.

ESENYURT'TA DRONE'LU DENETİMDEN KAÇAMADILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde güzergah dışına çıkan ve yolcu sayısının fazla olduğu minibüslere, drone ile denetleme yaptı. Havadan denetlemeyi fark edemeyen şoförler, Küçükçekmece'de yerden yapılan denetlemeleri birbirine haber vererek, cezadan kurtulan minibüs şoförleri gibi, cezadan kaçamadı. Uygulama sonucu, kural ihlali yapan minibüs şoförlerine cezai işlem yapıldı.