Üniversite, tepkiler üzerine geri adım attı... AÖF yaz okulu açılacak
|08 Temmuz 2020 20:34
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için yaz okulu açmayacağını, sadece üç ders sınavı yapılacağını duyurmuştu. Memurlar.net'te yer alan haberde bu karara öğrencilerin tepki gösterdiği dile getirilmişti.
Yapılan haberin ardından Üniversite yönetimi geri adım attı. Yaz okulunun açılacağını duyurdu.
Pandemi şartları el verirse yaz okulu sınavları Eylül ayında yüz yüze yapılacak. Gerekli şartlar oluşmazsa online yapılacak.
ÜNİVERSİTE'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA
Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.
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