Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
|08 Temmuz 2020 20:55
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