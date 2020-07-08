Tapu'da görevde yükselme sözlü sınav tarihinde değişiklik

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği' sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama;

Ankara ilinde artan COVID-19 vakaları nedeniyle Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulun 8.7.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararı ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Anılan karar metni aşağıdaki gibidir.

Sınava katılacak adaylara ilanen duyurulur.

".....Yapılan toplantıda, Ankara ilinde COVID-19 vakalarında artış yaşandığından, ortaya çıkabilecek olası riskleri ortadan kaldırmak amacıyla;

Halen devam etmekte olan ve 09.07.2020 tarihinde sona erecek olan Kontrol Mühendisliği unvan değişikliği sözlü sınavının belirlenen takvime uygun olarak sürdürülmesine,

Halen devam etmekte olan, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı görevde yükselme ve Tekniker unvan değişikliği sözlü sınavları ile henüz başlamamış olan Mühendis (Harita Mühendisliği) unvan değişikliği ve Arşiv Memuru görevde yükselme sözlü sınavlarının, daha sonra belirlenerek ilan edilecek ileri bir tarihe ertelenmesine,

Daha önce mazeretlerinden dolayı sınava katılamayan ve kendilerine 13.07.2020 tarihi ve sonrası için yeni sınav tarihi belirlenen adayların da sözlü sınavlarının daha sonra belirlenerek ilan edilecek ileri bir tarihe ertelenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir."