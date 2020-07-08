Yalova'da 'camilerden müzik yayını' iddiasına açıklama
Yalova'da bugün bazı camilerden duyulan müzik sesinin merkezi sistemdeki arızanın giderilmesi sırasında yaşandığı bildirildi.
|08 Temmuz 2020 21:08
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Yalova'da bugün bazı camilerden duyulan müzik sesinin merkezi sistemdeki arızanın giderilmesi sırasında yaşandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.40 civarında Hasan Sert Camisi'nden "müzik sesi" geldiğine dair polise ihbarlar ulaştığı belirtildi.
Bilgi üzerine emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada sesin merkezi sistemden kaynaklandığı ve sisteme bağlı bazı camilerden duyulduğunun anlaşıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konuya istinaden Merkez Camisi görevlileri olan imam ve müezzinle yapılan görüşmede, merkezi sistemin tamir edilmesi esnasında müezzinin telefonuna gelen çağrı sonucunda telefonun zil sesinin merkezi yayın yapan bazı camilere yansıdığı bilgisine ulaşılmıştır."
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