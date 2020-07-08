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Belediye Başkanı hakaretten ceza aldı

ALİAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar, geçen dönem belediye meclis üyelerine karşı meclis toplantısında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan ceza aldı. Ceza, başkan ve diğer sanıkların denetim süreci içinde kasten yeni bir suç işlememeleri kaydıyla 5 yıl geri bırakıldı.
 08 Temmuz 2020 21:31
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Belediye Başkanı hakaretten ceza aldı

ALİAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar, geçen dönem belediye meclis üyelerine karşı meclis toplantısında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan ceza aldı. Ceza, başkan ve diğer sanıkların denetim süreci içinde kasten yeni bir suç işlememeleri kaydıyla 5 yıl geri bırakıldı.

Aliağa 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında, dönemin belediye meclis üyeleri Bahar Deniz, Erol Güngör, ve Ulviye Öztürk'ün mağdur sıfatıyla müdahil olduğu duruşmada, hem o dönemin hem de yeni dönem Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar ve Belediye Meclis Üyesi Hilkat Çelik, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan TCK'nın 125/1 maddesi delalati ve 125/3 maddesi uyarınca suçlu bulundu. Mahkeme kararına göre sanıklar ayrı ayrı 365'er tam gün adli para cezası ile cezalandırıldı.

Sanıkların eylemi birden fazla kişiye karşı gerçekleştirmiş olmaları nedeniyle verilen ceza dörtte bir oranında artırılarak 456'şar tam gün para cezasına dönüştürüldü. Hüküm, daha sonra sanıkların yargılama sürecindeki davranışları dolayısıyla altıda bir oranında indirilerek 380'er tam gün adli para cezasına çevrildi.

TCK'nin 52/2 maddesi uyarında günlüğü takdiren 20 TL'den hesaplanan adli para cezası Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve dönemin belediye Meclis Üyesi Hilkat Çelik için 7 bin 600 TL olarak belirlendi.

HÜKÜM ERTELENDİ

Aliağa 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen ceza, sanıkların denetim süreci içinde kasten yeni bir suç işlememeleri kaydıyla 5 yıl geri bırakıldı. Acar ve Çelik'in bu süre zarfında yeni bir suç işlemesi halinde mevcut cezanın da işleme konulacağı belirtildi.

Sanıklar ve mağdurlar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunabilecek.
DHA
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