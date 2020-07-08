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WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü platformu için karanlık mod özelliğini yayınladı.
 08 Temmuz 2020 21:49
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WhatsApp Web sonunda beklenen özelliğe kavuştu!

WhatsApp Web, popüler mesajlaşma uygulamasını bilgisayarı üzerinden iletişim kurmak için geliştirilmiş bir ara yüz olarak uzun yıllardır kullanılıyor. Uzun bir süredir WhatsApp'ın mobil versiyonunda yer alan bir özellik sonunda masaüstü platformuna da geldi. Peki, WhatsApp Web'de karanık mod nasıl aktif edilir?

WHATSAPP WEB'DE KARANLIK MOD NASIL KULLANILIR?

Karanlık modu aktif etmek için, WhatsApp Web'in bilgisayarınızda açık olması gerekiyor. Ardından, sol üst kısımda bulunan 'üç nokta'dan ayarlar kısmını açmalısınız. Burada çıkan seçeneklerin arasında 'tema'yı seçin ve açık işaretli kutucuk yerine 'koyu'yu aktif edin. Sonrasında WhatsApp Web karanlık moda geçiş yapacak.

Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman 'tema' seçeneği görünmüyorsa, WhatsApp sekmesini kapatıp, yeni bir sekmede tekrar açın. Bu sefer ayarlar kısmında 'tema' seçeneği karşınıza çıkacak.
Memurlar.Net
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