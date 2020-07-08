1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.
 08 Temmuz 2020 21:56
Yazdır
Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor
08 Temmuz 2020 22:35		 Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor
08 Temmuz 2020 22:16
Dünyanın en tehlikeli yolu ulaşıma açılmayı bekliyor
08 Temmuz 2020 21:23		 Trabzon'da sağanak! yollar ulaşıma kapandı, evleri su bastı
08 Temmuz 2020 21:10
Uyarılar fayda etmedi; minibüsler tıka basa doldu
08 Temmuz 2020 19:28		 3 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, sosyal medyada yayınladı
08 Temmuz 2020 18:58
Bu ilçede koronavirüsten bugüne kadar 20 kişi vefat etti
08 Temmuz 2020 17:26		 PTT'de sosyal destek yardımı kuyruğu: Sosyal mesafe unutuldu
08 Temmuz 2020 17:02
1 kişinin testi pozitif çıkınca 13 kişi karantinaya alındı
08 Temmuz 2020 15:59		 Müftülükten 'cami hoparlöründen müzik yayını' iddiasına yalanlama
08 Temmuz 2020 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:24 - Solunum cihazı üretiminde durmak yok23:22 - Az su içmenin böbrek taşı riskini artırdığı uyarısı23:18 - Güneydoğu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı23:13 - Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu23:05 - Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor23:02 - Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak
23:00 - 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'22:58 - Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek22:57 - Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü22:40 - 16 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama22:35 - Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor22:34 - Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor
22:29 - Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı22:22 - Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli22:21 - Sahte pırlanta tuzağına dikkat!22:18 - Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor22:16 - Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor
21:58 - İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, Ayasofya kararını oy birliği ile aldı
Bilim Kurulu Üyesi, virüse yakalanmada iki kan grubuna dikkat çekti
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
PTT'den 'emeklilere 60 ay vadeli kredi' açıklaması
'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
Yenilenen yönetmelik sonrası arz-rica durumu
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parmağı ağzında kalmak 1
Sıcaklara rağmen çay içmek 4
tamirat işlerinden anlayan erkek 4
kadına şiddet 1
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
soğan 1
bunaltıcı sıcaklar 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
gram altın 2
küpe takan erkek 2
SON İLANLAR
Kemah Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Van Ayanis Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Yalova Subel Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam