Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kenarındaki kaçak yapının yıkım işlemine başlandı.
|08 Temmuz 2020 22:16
|Yazdır
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kenarındaki kaçak yapının yıkım işlemine başlandı.
Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, 'deprem analiz raporu' olumsuz çıkan Sultanpınarı Lokanta ve Tesisleri'nin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı.
Yıkım işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya 2. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 19 Haziran 2020 tarih ve 308 sayılı kararına istinaden gerçekleştiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor
08 Temmuz 2020 22:35
|Vali açıkladı: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor
08 Temmuz 2020 21:56
|Dünyanın en tehlikeli yolu ulaşıma açılmayı bekliyor
08 Temmuz 2020 21:23
|Trabzon'da sağanak! yollar ulaşıma kapandı, evleri su bastı
08 Temmuz 2020 21:10
|Uyarılar fayda etmedi; minibüsler tıka basa doldu
08 Temmuz 2020 19:28
|3 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, sosyal medyada yayınladı
08 Temmuz 2020 18:58
|Bu ilçede koronavirüsten bugüne kadar 20 kişi vefat etti
08 Temmuz 2020 17:26
|PTT'de sosyal destek yardımı kuyruğu: Sosyal mesafe unutuldu
08 Temmuz 2020 17:02
|1 kişinin testi pozitif çıkınca 13 kişi karantinaya alındı
08 Temmuz 2020 15:59
|Müftülükten 'cami hoparlöründen müzik yayını' iddiasına yalanlama
08 Temmuz 2020 15:45