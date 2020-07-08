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Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor

Giresun'da geniş çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, huzur veren ortamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
 08 Temmuz 2020 22:35
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Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası, 1650 ve 1800 rakım arasında yer alıyor. Uçsuz bucaksız çam ormanlarıyla huzurun adresi olan yayla, doğaseverlerin bol oksijen ve temiz hava için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kümbet Yaylası, Giresun'un İç Anadolu'ya açılan yayla kapısı olarak da dikkati çekiyor. Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas'a, yayladan ulaşım sağlanabiliyor.

Gümüşhane, Trabzon, Amasya, Samsun ve Ordu'ya bağlantıları dolayısıyla Kümbet, son yıllarda tur şirketlerinin de uğrak noktası durumunda.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kümbet Yaylası'ndaki tesislerde 250'nin üzerinde yatak kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Yaylanın çadır ve karavan turizmi için geniş alanlara sahip olduğunu aktaran Uzuner, "Kümbet Yaylası, geçtiğimiz yıllarda günübirlik ve konaklamalı yıllık 500 binin üzerinde ziyaretçi aldı. Son yıllarda yaptığımız tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle geçtiğimiz yıl tur otobüsü sayısı ise 1400'e kadar çıktı." dedi.

Uzuner, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bireysel ve çekirdek aile gezilerinin ön plana çıkacağını ifade ederek, "Bu yıl yüksek bir kitle turizminden ziyade izole, rahat ve sağlıklı, bireysel ve çekirdek aile turlarının merkezi Kümbet Yaylası olacaktır." diye konuştu.

"Bol çam ağaçlarıyla çok temiz havası var"

Kümbet Yaylası'nı ailesiyle ziyaret eden Hakan Günbey ise yaz mevsiminde sıkça yaylaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız burada rahatça oynayabiliyorlar. Çocuklarımıza doğaya karşı saygılı olmayı öğretiyoruz. Öncelikle yeşil, bol çam ağaçlarıyla buranın çok temiz havası var, bol oksijenli bir ortam. Sosyal mesafeyi koruyarak buralarda vakit geçirmek çok güzel."

En büyük isteğinin doğaya saygı duyulması olduğunu vurgulayan Günbey, ziyaretçilerin yaylanın doğal güzelliğini korumaları, çocuklarına da bunu öğretmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bursa'dan gelerek yaylada vakit geçiren Hüseyin Eker ise "Koronavirüs nedeniyle şehirden sıkıldık ve Giresun'a geldik. Buraları gezip görmeye, temiz hava almaya geldik. Kümbet Yaylası deyince akla ilk önce orman ve temiz hava geliyor. Biz de fırsattan istifade edelim, gidip bir temiz hava alalım dedik." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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