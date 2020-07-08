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Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
|08 Temmuz 2020 22:57
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tunceli-Ovacık kara yolunda, özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç ile karşı yönden gelen 75 yaşındaki Ömer Akyapı yönetimindeki 62 AD 733 plakalı otomobil, 94 Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle sürücü Akyapı, otomobilde sıkıştı.
Olay yerine çağrılan AFAD ve 112 Sağlık ekiplerince ters dönen otomobilden çıkarılan Akyapı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akyapı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zırhlı araçta bulunan özel harekat polislerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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