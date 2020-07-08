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Meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor savunma yapmadı

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter hakim karşısına çıktı. Sanık Yavuz Sümter, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek Savunma verebilecek durumda değilim dedi.
 08 Temmuz 2020 23:31
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Meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor savunma yapmadı

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter hakim karşısına çıktı. Sanık Yavuz Sümter, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek Savunma verebilecek durumda değilim dedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Sümter cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Nuray Erol ve Metin Erol avukatı ile sanık avukatları ve Sağlık Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanık Yavuz Sümter'in avukatı, sanığın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, Pandemi nedeniyle kendisiyle görüşemediğimden savunmamı hazırlayamadım. Sağlık durumu tespit edilmeden savunmasının alınması usul ve yasaya aykırıdır dedi.

SAVUNMA YAPMADI

Mahkeme Başkanı, iddianameyi özetleyerek sanığa savunmasını sordu. Sanık Yavuz Sümter, Şu anda savunma verebilecek durumda değilim. Devam eden bir tedavi sürecim vardır dedi. Müşteki avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sağlık Bakanlığı avukatları da sanığın tutukluluğunun devamını talep ettiler.

MÜŞTEKİ VE TANIKLAR GELECEK CELSE DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yazı yazılarak sanığın tedavisine ilişkin tedavi kayıtlarının gönderilmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı avukatlarının katılan sıfatıyla duruşmaya kabullerine karar veren heyet, müşteki ve tanık ifadelerinin ise gelecek celse alınmasına hükmetti. Sanık Yavuz Sümter'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2019'da gerçekleşen olayda sanık asistan doktor Yavuz Sümter'in olayda hayatını kaybeden Kaan Erol ile birlikte aynı hastanede asistan doktor olarak görev yaptıkları belirtildi. İş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle sanık Yavuz Sümter'in maktüle karşı husumet beslediği, bu nedenle olay günü Kaan Erol'un nöbetçi olduğu gece saat 03.30 hastaneye gittiği belirtildi. Sanık Yavuz Sümter'in sırt çantasında küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçakla görevli olmamasına rağmen hastaneye gittiği belirtilen iddianamede, Kaan Erol'un bulunduğu odasına girerek bıçakla vurmaya başladığı ve maktulün vücudunda 75 bıçak darbesinin oluştuğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesikleri ile birlikte çoklu organ yaralanmasından kaynaklı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Sanık Sümter'in ifadesinde, yaklaşık 3 aydır birlikte çalıştığı maktulün kendisinden kıdemli bir asistan olması nedeniyle sürekli olarak aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Konuşmak için hastaneye gittiğini, bu sırada maktulün aşağılayıcı hakaretleri, tehdit etmesi ve darp etmesi üzerine bıçakla vurduğunu ileri sürdü. Sanık Sümter'in, maktulü daha önceden öldürmeye karar verdiğini belirtilen iddianamede, sanığın Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

DHA
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