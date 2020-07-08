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Vali'den sevindirici haber: Süreç Aksaray'da kontrol altında

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle esnafları ziyaret edip, maske dağıttı. Kentte pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, ''Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi.'' dedi.
 08 Temmuz 2020 23:38
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Vali'den sevindirici haber: Süreç Aksaray'da kontrol altında

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle esnafları ziyaret edip, maske dağıttı. Kentte pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, ''Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi.'' dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Sakval ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kentteki esnafları ziyaret edip, maske dağıttı. Esnafın sorunlarını da dinleyen Vali Aydoğdu, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda tedbirin elden bırakılmaması için uyarılarda bulundu.

VALİ: BU MANZARAYI GÖRMEK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ'

Farkındalık oluşturmak için maske dağıttıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, kentteki pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu kaydetti. Aydoğdu, şunları söyledi:

''Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi. Belediye, maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapıyor. Bu konuda da şehrin her tarafında ciddi bir hassasiyet var. Aksaray zaten pandemi sürecinde çok ciddi bir tedbir almış. Şu an da durum kontrol altında, inşallah bu kurallara da beraber riayet ettiğimiz müddetçe kısa sürede bu beladan kurtulmuş olacağız. Şehr-i Süleha Aksaray yine üzerine düşeni yapmış. Bu bilinç bu şuurla devam ettiğimiz müddetçe büyük bir problem olmayacağını düşünüyorum.''
DHA
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