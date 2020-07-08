TBMM'de vekiller arasında 'kes sesini' tartışması
Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık kürsüye çıktı. Şık'ın konuşması esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Turan yerinden cevap verdi. Bunun üzerine Şık, Turan'a 'kes sesini' ifadelerini kullandı.
|08 Temmuz 2020 23:46
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışma çıktı.
TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.
Kanun Teklifi'nin birinci bölüm hakkında konuşmak için Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık kürsüye çıktı. Şık'ın konuşması esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yerinden cevap verdi.
Bunun üzerine Şık, Turan'a 'kes sesini' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.
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