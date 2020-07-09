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9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 10 kurumdaki yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı

9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 09 Temmuz 2020 01:28
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9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 10 kurumdaki yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı

ATAMA KARARLARI

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan KARASU görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine İlyas TUFAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Murat CANGÜL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celal ettin SIVACI görevlendirilmiştir.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ali KAYA atanmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil İbrahim AZAL atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uğur SANCARBABA atanmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Soner KORKMAZ atanmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakkı KARATAŞ atanmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah BAY AZIT atanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Hüseyin BİLGİÇOĞLU atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı 362 nci maddesi gereğince Faruk ÇAKMAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

8 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
Memurlar.Net
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