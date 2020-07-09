Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
|09 Temmuz 2020 01:50
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
09 Temmuz 2020 11:40
|LGBT lobileri LC Waikiki'ye boykot kararı aldı!
09 Temmuz 2020 10:49
|Rabia Naz raporuna CHP'den çifte şerh
09 Temmuz 2020 08:33
|İmamoğlu'ndan atamaya tepki gösteren CHP'lilere cevap
09 Temmuz 2020 07:59
|İyi Parti'li vekilden Semiha Yıldırım'a çirkin sözler
09 Temmuz 2020 07:20
|Kendi rekorunu kırdı, 13 yıldır aynı koltukta oturuyor
09 Temmuz 2020 06:50
|Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Temmuz 2020 04:41
|Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği
09 Temmuz 2020 04:40
|Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği
09 Temmuz 2020 04:34
|Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Temmuz 2020 04:30