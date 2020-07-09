1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Bingöl Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ormanlık alana zorunlu iniş yaptığını bildirdi.
 09 Temmuz 2020 04:03
Yazdır
Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Valilik'ten yapılan açıklamada, Genç ilçesine bağlı Akpınar köyü sınırlarında 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri alarak dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına ait genel maksat helikopterinin, meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Helikopterdeki 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin bölgeye intikal ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
09 Temmuz 2020 11:17		 Gelibolu'daki yangına müdahale eden pilot o anları anlattı!
09 Temmuz 2020 10:49
12 bin liraya alıp, 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi
09 Temmuz 2020 10:30		 Hatalı basılan 50 TL için, 75 bin TL teklif edildi
09 Temmuz 2020 09:45
Prof. Bayraktar: LGBT lobisi insanlığın geleceğini tehdit ediyor
09 Temmuz 2020 09:22		 Korona'ya karşı buzdolabınızı sık sık temizleyin
09 Temmuz 2020 09:10
Hacker'lar e-bebek'i kaçırdı!
09 Temmuz 2020 08:28		 Nehirde mahsur kalan bir karga polis ekiplerince kurtarıldı
09 Temmuz 2020 08:03
Ömer'in hayatını parçaladılar
09 Temmuz 2020 07:40		 Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?
09 Temmuz 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı12:01 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti11:54 - Evinde örgütsel doküman ele geçirilen FETÖ imamından şiir bahanesi11:40 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması11:36 - FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 'örgüte yardım etmek' suçundan ceza11:33 - Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu
11:29 - Devlet destekli yatırımla 4 bin 500 kişi istihdam edilecek11:27 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama11:21 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:17 - Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu11:16 - Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı11:14 - Mahrem imamdan 15 Temmuz'a hazırlık itirafı
11:13 - MHP'li Vekil, sözleşmeliler için kanun teklifi verdi11:06 - Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı11:03 - Sürücü değiştirmek için araçtan inenlere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı11:01 - İkinci el online oto pazarında fiyat artışları sürüyor11:00 - İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek
10:55 - Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
627 emniyet müdürünün yer değiştirme işlemi yapıldı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama
İkinci el araçlarda fiyatların durgunlaşacağı tarih
9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 10 kurumdaki yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı
TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
İmamoğlu'ndan atamaya tepki gösteren CHP'lilere cevap
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
Hatalı basılan 50 TL için, 75 bin TL teklif edildi
12 bin liraya alıp, 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamirat işlerinden anlayan erkek 5
mavi bebek oyunu 1
soğan 1
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
cansız manken satışlarındaki artış 1
başından atmak 1
kılçık 1
küpe takan erkek 1
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
bay yanlış 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İhsaniye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rize Kalkandere Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam