Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|09 Temmuz 2020 04:41
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YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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