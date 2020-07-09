Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|09 Temmuz 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile , Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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