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Batarya teknolojisine bor dopingi

Son yıllarda bor madeninden uç ürün geliştirmeye yönelik çalışmalarını arttıran Türkiye, rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi bu yıl devreye alacağız" dedi.
 09 Temmuz 2020 07:10
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Batarya teknolojisine bor dopingi

Türkiye'nin en değerli madeni borun kendisi gibi atığı da uç ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bataryalar için kritik önemde olan lityum için "Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Temmuz ayı içerisinde tesisin montajına başlayıp, yıl sonunda ilk üretime geçeceğiz" dedi.

YENİ BOR İŞLEME TESİSİ YOLDA

Enerji Bakanı Dönmez, bor madeni ile ilgili yeni bir tesisin müjdesini verdi. Bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğine dikkat çeken Dönmez, "Eti Maden 3 yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla lityum üretiminde geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, yeni üretim metodu geliştirdi ve lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdi" dedi. Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı atık ortaya çıktığını kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bu atıklar uygun koşullarda depolanıyor. Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanım alanı mevcut. Lityum bu anlamda en yeni teknoloji. Ancak, ham madde olarak dünya genelinde nadir. Biz bu açıdan şanslıyız."

GÜNEŞE 1.4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji çalışmaları ile ilgili de bilgi verirken, önümüzdeki günlerde toplu rüzgar enerjisi santralleri (RES) açılışlarının olacağını söyledi. Başkent Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli üretim tesisi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dönmez, "Buradaki yatırım tutarı güneş santrali ve fabrikayla birlikte 1.4 milyar dolara mal olacak. Bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak" dedi.

ENERJİ ÜRETİMİNE GÜÇ KATACAK

Tesisin milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olacağını aktaran Dönmez, " 1000 MW'lık Karapınar Güneş Enerji Santralinin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar'da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Fabrikanın Ar-Ge merkezine 10 yılda yaklaşık 90 milyon dolar kaynak aktarılacak" diye konuştu.

SIVI BORON SON ÇEYREKTE PİYASADA

Bakan Fatih Dönmez, bor katkılı üretilen temizlik ürünlerine ilişkin de bilgi verdi. BORON sıvı bulaşık deterjanının bu yılın son çeyreğinde kullanımına sunulacağını belirtti. Antibakteriyel el dezenfektanı BOREL'de ise 100 ml'lik şişelerin satışının 4.5 milyon adeti aştığını belirten Dönmez, "Ayrıca ofis boy diye tabir ettiğimiz 103 bin 324 adet 1 litrelik ve 34 bin 830 tane 5 litrelik satış gerçekleşti" dedi.

ALTIN ÜRETİMİ 45 TONU BULACAK

Türkiye'nin altın üretiminin yıldan yıla arttığına da dikkat çeken Dönmez, "Geçtiğimiz sene 38 ton ürettik. Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekoru. Sektörle birlikte bu seneki hedefimizi yılbaşı itibariyle 45 ton olarak belirlemiştik. Pandemi süreci etkiledi ama normalleşme süreci içerisinde meydana gelen kaybı da telafi ederek yıl sonu itibariyle yine 45 tonları yakalayacağız. Her yıl ortalama 130 ton civarında altın ithal ediyoruz. Üretim de azalınca haliyle fiyatlarda artış oluyor" ifadelerini kullandı.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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