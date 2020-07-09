627 emniyet müdürünün yer değiştirme işlemi yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılı emniyet müdürlerinin atamaları hakkında açıklama yaptı.
|09 Temmuz 2020 07:24
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması:
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama Çalışmaları çerçevesinde, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Rütbesindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda;
1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (204) personelin,
2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (112) personelin,
2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (13) personelin,
1'inci bölgeden 1'inci bölgeye ise (298) personelin olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam (627) personelin atama işlemleri yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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