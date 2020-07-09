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Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

Vücudun doğal kliması olan terleme bazı kişiler için yaz aylarında işkence haline geliyor. Aşırı terleme bir taraftan sosyal ilişkileri etkilerken, diğer taraftan da hastalık belirtisi olabileceği için ihmal edilmemesi gerekiyor.
 09 Temmuz 2020 07:30
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Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

Ziyneti Kocabıyık - Yaz aylarında terlemek normal ancak bazı kişiler için yaz ayları tam bir kabusa dönüşüyor. Adeta adım atsa terleyen bu kişiler yazın, parmağını bile kaldırmadan hareketsiz kalmayı tercih ediyor. Peki neden terliyoruz? Terlemek her zaman sağlıklı bir durum mu? Ne zaman hastalık işareti olur. Bu soruların cevaplarını Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Avdar verdi.

VÜCUDUN SOĞUTMA SİSTEMİ

Terleme vücudumuzun ısısını sabit tutmaya yarayan doğal, fizyolojik bir olaydır. Bir nevi vücudun soğutma sistemidir. Yani dışarıdaki hava ne kadar değişirse değişsin, metabolizma terleyerek vücut sıcaklığımızın belirli bir düzeyde kalmasını sağlar. Terlemek sadece vücudun ısısını sabitlemeye yaramaz. Aynı zamanda cildi nemlendirir ve vücudun boşaltım sistemine de katkı sağlar.

ERKEKLER DAHA ÇOK TERLİYOR

Ne kadar terlediğimiz ise daha çok sahip olduğumuz ter bezi sayısıyla ilgilidir. Bir insan 2 ila 4 milyon ter beziyle doğar. Bütün bu ter bezleri ergenlik döneminde tamamen aktif duruma geçer. Her ne kadar kadınlarda daha fazla ter bezi olsa da erkeklerde bulunan ter bezleri daha çok aktiftir.

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ÇOK KAHVE TÜKETMEYİN

Terlemeye çok sayıda faktör etki eder. Bunların başında elbette sıcak gelir. Bunun dışında aşırı nem, kalın ya da yanlış giyinmek, sentetik kıyafetler tercih etmek, spor yapmak, fiziksel anlamda yorulmak, sigara içmek, acılı- baharatlı yiyecekler tüketmek, aşırı kafein tüketimi, stres, heyecan sayılabilir. Bunun yanında siyah çayda bulunan tannik asit, terlemeyi önleyici özelliğe sahiptir. Ayrıca gözeneklerin rahatlamasını sağlar. Günde birkaç bardak içilmesi tavsiye edilir.

Çok terlemek diyabet belirtisi

Vücut için sağlıklı bir reaksiyon olan terleme bazen hastalık belirtisi olarak da karşımıza çıkar. Hiperhidroz adı verilen aşırı terlemenin iki sebebi vardır. Birincisi genetik sebeplerle bazı kişiler daha fazla terler, ikincisi ise ter bezleri normale göre 4-5 kat fazla çalışır. Bunun da sebebi bazı hastalıklardır. Alkol ya da uyuşturucu madde yoksunluğu, akciğer hastalıkları, diyabet, düşük kan şekeri, troid bezinin fazla çalışması, menopoz, bazı kanser türleri, kalp hastalıkları, ateş ve enfeksiyonlar, tüberküloz olabilir.

Tehlike çanları ne zaman çalıyor?

Kişide terlemeyle birlikte şu belirtileri de gösteriyorsa, riskli bir durum var demektir. Hemen bir hastaneye müracaat etmesi gerekir:

¥ Yüksek ateş, ¥ Göğüste ağrı,

¥ Nabızdaki artış, ¥ Nefes darlığı,

¥ Yaşanan ani kilo kayıpları

TER KOKUSUNU NASIL GİDERELİM?

Yeşil çayla rahatlayın

Bakterilerin oluşturduğu kötü kokuyu ortadan kaldırmak için her gün düzenli duş almak ve deodorant kullanmak gerekir. Bunun yanında çinko içeren soğan, sarımsak gibi yiyecekler daha az tüketilmelidir. Yeşil çayı hem tüketerek, hem de koltuk altınıza sürerek kötü kokuyu önleyebilirsiniz. Bunun yanında adaçayı da demlenip koltuk altına sürülerek bakteri oluşumunun önüne geçilebilir.

Türkiye
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