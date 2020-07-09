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Kendi rekorunu kırdı, 13 yıldır aynı koltukta oturuyor

2023 seçimlerine kadar yeniden katip üye seçilen Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, dönem sonunda bu görevde 15 yılını tamamlamış olacak. Özçelik, görev süresince yedi Meclis Başkanı ile çalıştı.
 09 Temmuz 2020 06:50
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Kendi rekorunu kırdı, 13 yıldır aynı koltukta oturuyor

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 3 Kasım 2002 seçimleri ile geldiği TBMM'de yeni bir rekora imza attı. On sekiz yılın 13 yılında Meclis'te katip üyelik görevini yürüten Özçelik, önceki gün yapılan seçimlerle kendi rekorunu kırarak, sekizinci defa katip üye seçildi. Özçelik, Meclis tarihine de bir kere daha en uzun 'katip üyelik' yapan milletvekili olarak geçmiş oldu.

TBMM iç tüzüğünde katip üyelerin görevleri "Tutanakların tutulmasını denetlemek, tutanak özetlerini yazmak, Genel Kurul'da evrak okumak, yoklama yapmak, oyları saymak, seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek, söz sırasını kaydetmek" şeklinde sıralanıyor. Özçelik, TBMM'nin 22, 23, 24, 26 ve son olarak da 24 Haziran seçimlerinden sonraki 27'inci döneminde TBMM Katip Üyesi olarak görev yapıyor. Özçelik, bu yıllar içinde Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve son olarak da Mustafa Şentop olmak üzere yedi TBMM Başkanı ile çalıştı. Bu kadar uzun süre katip üyelik yapan başka bir milletvekili olmadığını söyleyen Özçelik, böylece Meclis tarihine en uzun katip üyelik yapan milletvekili olarak geçti.

GÖREVİMİ SEVEREK YAPIYORUM

Bazı yasama yıllarında bu görevine ara vermesine rağmen toplamda 13 yıldır TBMM Başkanlık Divanında aynı görevi yürüten Özçelik, önceki gün yapılan seçimlerle sekizinci defa katip üyelik koltuğuna oturarak, bir anlamda kendi rekorunu da kırmış oldu. Özçelik, gazetemize yaptığı açıklamada "Başkanlık Divanındaki görevimi severek yapıyorum. Orada uzun süre oturmak bazı arkadaşların canlarını sıkıyor. Uzun süre oturmak yorucu oluyor, ama ben orada olmaktan mutluyum. Sadece, metinleri okumuyoruz. Bazen muhalefet partileri ile iktidar partisi arasında uzlaşmacı görevi de görüyorum. Sıkıntılı, tartışmalı oturumlar sırasında, problemin çözülmesi için öneriler sunuyorum. Görüşme yapılacaksa ayaklarına kadar giderek uzlaşma arıyorum. Çok sıkıntılı, kavgalı ve gergin oturumlara da şahitlik ettik" dedi.

TECRÜBELERİMİ AKTARIYORUM

Özçelik, Genel Kurul'da katip üyelik görevini yürütürken çok tecrübe edindiğini belirterek "Ayrıca Divan'da görev yapmak Meclis'in işleyişi ve içtüzük konusunda tecrübe edinmemizi sağlıyor. Özellikle ilk kez milletvekili olan arkadaşlarımız açısından Başkanlık Divanında görev almaları önem arz ediyor. Katip üyeler olarak, tüm yasa metinlerini satır satır okuduğumuz için, Meclis'ten geçen her düzenlemeyi çok iyi biliyoruz. Başkanlık Divanına yeni giren arkadaşlara da tavsiyelerde bulunuyorum. Genel Kurul'da bir tartışma veya karışıklık olduğunda ne yapmaları gerektiğini, metinleri okurken zamandan nasıl tasarruf edeceklerini anlatıyorum. Arkadaşlarım da tecrübelerimizden istifade ettiklerini her fırsatta dile getiriyorlar" diye konuştu.

Yücel KAYAOĞLU -
Türkiye
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