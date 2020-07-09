Nehirde mahsur kalan bir karga polis ekiplerince kurtarıldı
Emniyet'in 'kurbağa adamları' bu sefer munzur nehrinde mahsur kalan bir kagrayı kurtardı ve videosunu sosyal medyadan paylatı.
|09 Temmuz 2020 08:03
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Emniyet görevlileri, Tunceli'de bulunan Munzur Nehri'nde mağsur kalan bir kargayı kurtardı. Kurtarma çalışmnası sosyal medyadan paylaşıldı.
Sosyal Medyadan yapılan açıklama:
Tunceli Munzur Nehri'nde Dalgıç (Kurbağa Adam) Polislerimiz tarafından hayata iyilik katan küçük bir kurtarma operasyonu daha başarıyla gerçekleştirildi.
Her canlının hayatı bizim için değerli..
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