Rabia Naz raporuna CHP'den çifte şerh
|09 Temmuz 2020 08:33
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Şerhlerde Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin kolluk ve savcılığın gereken özeni göstermediği tespiti yapılırken, komisyon dinlemelerinin yetersiz kaldığı, tanık ifadelerinin seçilerek rapora konulduğu öne sürüldü.
'Tespitlere katılmıyoruz'
Komisyonun CHP'li üyeleri Necati Tığlı ve Sevda Erdan Kılıç ile Jale Nur Süllü'nün rapora ayrı ayrı düştüğü şerhlerde, tanık ifadelerinin özensiz alındığı, kritik delil olan çantanın raporda açıklayıcı olmadığı belirtildi. Kolluk ve savcılığın eksikliklerine dikkat çekilen şerhte, çekilen olay fotoğraflarına ulaşılamadığı bildirildi.
Soruşturma sürecine siyasi güç kullanılarak müdahale edilmediği değerlendirmesine katılmayan Kılıç ve Tığlı, "Soruşturma halen devam ederken ve Rabia Naz Vatan'ın hayatını nasıl kaybettiği aydınlatılamamışken bu tür tespitlere katılmamız mümkün değildir" ifadesine yer verdi. HDP'li komisyon üyesi Filiz Kerestecioğlu da iddia ve şüphelerin doğru biçimde araştırılmadığı eleştirilerinde bulundu.
Giresun Eynesil'de 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan kaldırıldığı hastanede ölmüştü.
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