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Sosyal medya düzenlemesi teklif aşamasında

AK Parti, Meclis kapanmadan sosyal medya düzenlemesini de yasalaştırmayı hedefliyor. Sosyal medya düzenlemesinin bir kaç gün içinde komisyona sevk edilecek şekilde Meclis'e sunulacağı ve önümüzdeki hafta Genel Kurul'a getirileceği kaydedildi
 09 Temmuz 2020 08:51
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Sosyal medya düzenlemesi teklif aşamasında

Milliyet Gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti, Meclis tatile girmeden özellikle iki temel kanun teklifini Genel Kurul'dan geçirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından son dakika kararıyla öne çekilerek sıcağı sıcağına Genel Kurul'a getirilen baro düzenlemesinin hemen ardından bu süreçte Meclis'e sunulacak sekiz maddelik sosyal medya düzenlemesinin yasalaştırılması planlanıyor.

TBMM'nin gündeminde baro düzenlemesi dışında Meclis kapanmadan görüşülmesi planlanan dört yasa teklifi bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) disiplin hükümlerini değiştiren asker torbası, gıdada taklit ve tağşişe ağır cezalar getiren tarım torbası ve güvenlik soruşturması düzenlemesi, Genel Kurul gündemine getirilmesi beklenen başlıklar arasında yer alıyor. AK Parti'nin son rötuşlarını yaptığı sosyal medya düzenlemesinin de Meclis Başkanlığı'na sunularak önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanması planlanıyor.


Sıcağı sıcağına

Kamuoyunda ikinci yargı paketi olarak da bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 25 Haziran'da Genel Kurul'da görüşülmeye başlanmış; son olarak 1 Temmuz'da 66 maddelik yasa teklifinin 40 maddesinin görüşmeleri tamamlanmıştı. Genel Kurul'da yargı paketinin görüşmeleri sürerken, tartışma yaratan baro düzenlemesi Meclis'e sunulmuş; 5 gün süren komisyon görüşmelerinin ardından teklif hiçbir değişikliğe uğramadan oy çokluğuyla kabul edilmişti. Baro düzenlemesinin Genel Kurul'a bugün getirilmesi planlanırken, AK Parti, bir son dakika kararıyla ikinci yargı paketi görüşmelerine ara verilerek baro teklifinin görüşülmesi kararı aldı. AK Parti kurmayları bu kararın nedenini "komisyon sürecinin ardından sıcağı sıcağına yasayı geçirmek" olarak açıkladı.

AK Parti kaynakları, 28 maddelik baro düzenlemesinin Genel Kurul görüşmelerinin bu hafta biteceğini öngördüklerini söylerken, teklif üzerinde bazı maddelerde tadile gidilebileceğini ancak radikal bir değişiklik önergesi hazırlanmadığını bildirdi.

8 maddelik teklif

Sosyal medya düzenlemesinin ise bir kaç gün içinde komisyona sevk edilecek şekilde Meclis'e sunulacağı ve önümüzdeki hafta Genel Kurul'a getirileceği kaydedildi. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda değişiklik yapan düzenleme ile sosyal ağlara, hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Sekiz maddeden oluşacak teklifin, "müstakil yasa" olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Tarım ve asker torbaları, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili düzenleme ve yargı paketinin kalan maddelerinin görüşmelerinin ise sonbahara bırakılabileceği ifade ediliyor.
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