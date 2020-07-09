1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müslüman kadının bardağına 'DEAŞ' yazıldı

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü 'ISIS-DEAŞ' yazıldı.
 09 Temmuz 2020 08:58
Yazdır
Müslüman kadının bardağına 'DEAŞ' yazıldı

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı. Güvenlik kaygıları nedeniyle soyadının kullanılmasını istemeyen 19 yaşındaki Ayşe, Target'a dava açtı. Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

Ayşe ABD medyasından CNN'e yaptığı açıklamada,ISIS (DEAŞ) yazısını görünce şoke olduğunu ifade ederek, "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hala bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.

'ADIMI DEFALARCA TEKRARLADIM, DUYMAMASI İMKANSIZ'

Öte yandan, dava tutanaklarına göre, olay 1 Temmuz'da Target binası içinde yer alan ve bu kuruluş tarafından işletilen Starbucks şubesinde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığını anlatan Ayşe, baristaya adını birkaç kez söylediğini belirterek "Adımı ISIS (DEAŞ) olarak duyması imkansız. Ayşe bilinmeyen bir isim değil. Kaldı ki defalarca tekrarladım" dedi.

'YENİ BİR İÇECEK VE 25 DOLARLIK HEDİYE KARTI VERİLDİ'

Ayşe, baristanın amiri ile görüşmeyi talep ettikten sonra kendisine yeni bir içecek ve 25 dolarlık hediye kartı verildiğini daha sonrada güvenlik görevlileri eşliğinde tesisten dışarı çıkarıldığını söyledi. Şube amirinin Ayşe'ye isimlerde zaman zaman böyle hataların olabildiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili açılan davada, olaya karışan 2 çalışanın işine son verilmesini talep edildi.

'TALİHSİZ BİR HATA OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Target'tan e mail yoluyla CNN'e yapılan açıklamada ise "Konuyu araştırdık ve bunun kasıtlı bir eylem değil talihsiz bir hata olduğuna inanıyoruz. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için ek eğitim de dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz" ifadeleri yer aldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti
09 Temmuz 2020 12:01		 Virüs dünya liderlerini de vurdu... İşte virüse yakalananlar
08 Temmuz 2020 18:22
Rusya Dışışlerı Bakanı Lavrov: Hafter ateşkes imzalamaya hazır
08 Temmuz 2020 16:57		 Virüs havadan bulaşıyor mu? DSÖ açıkladı
08 Temmuz 2020 16:10
Virüs'te yeni araştırma: 3 farklı türde, her biri farklı yayılıyor
08 Temmuz 2020 15:36		 ABD'den koronavirüse karşı 1.6 milyar dolarlık aşı yatırımı
08 Temmuz 2020 09:19
Asıl küresel savaş internette
08 Temmuz 2020 06:10		 Trump yönetimi, DSÖ'den resmi olarak çekildi
07 Temmuz 2020 21:40
'Kovid-19 salgını hızlanıyor ve daha zirvesine ulaşmadık'
07 Temmuz 2020 19:48		 Brezilya Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
07 Temmuz 2020 18:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı12:01 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti11:54 - Evinde örgütsel doküman ele geçirilen FETÖ imamından şiir bahanesi11:40 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması11:36 - FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 'örgüte yardım etmek' suçundan ceza11:33 - Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu
11:29 - Devlet destekli yatırımla 4 bin 500 kişi istihdam edilecek11:27 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama11:21 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:17 - Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu11:16 - Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı11:14 - Mahrem imamdan 15 Temmuz'a hazırlık itirafı
11:13 - MHP'li Vekil, sözleşmeliler için kanun teklifi verdi11:06 - Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı11:03 - Sürücü değiştirmek için araçtan inenlere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı11:01 - İkinci el online oto pazarında fiyat artışları sürüyor11:00 - İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek
10:55 - Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
627 emniyet müdürünün yer değiştirme işlemi yapıldı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama
İkinci el araçlarda fiyatların durgunlaşacağı tarih
9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 10 kurumdaki yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı
TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
İmamoğlu'ndan atamaya tepki gösteren CHP'lilere cevap
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
Hatalı basılan 50 TL için, 75 bin TL teklif edildi
12 bin liraya alıp, 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mavi bebek oyunu 1
bunaltıcı sıcaklar 1
bay yanlış 1
Cansız manken 1
gelibolu'da 450 hektarlık alanın kül olması 1
başından atmak 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
gram altın 2
tamirat işlerinden anlayan erkek 5
beyin yiyen amip 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İhsaniye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rize Kalkandere Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam