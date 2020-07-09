12 bin liraya alıp, 90 bin lira harcadığı araç trafikten men edildi
|09 Temmuz 2020 10:30
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Ancak kısa bir süre sonra ihbar üzerine harekete geçen ekipler, aracı trafikten men etti.
Aracın 40 bin liralık ses sistemi de sökülürken gence cezai işlem uygulandı.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde 12 bin liraya aldığı otomobilini 90 bin lira harcayarak modifiye ettiren gencin aracı trafikten men edildi.
Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi.
Ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcayan Altunbay kısa süre sonra polis engeline takıldı.
Modiye araca yönelik harekete geçen ekipler, aracı trafikten men etmekle kalmadı araçtaki 40 bin liralık ses ssistemini de söktürdü.
Ayrıca cezai işlem uygulandığı da belirtildi.
''GÜNLÜMDEKİ YERİ PAHA BİÇİLEMEZ''
Altunbay daha önce verdiği ropörtajda, aracının 100 bin TL'ye mal olduğunu belirtmiş ve gönlündeki yerinin de paha biçilemez olduğunu söylemişti.
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