Akademisyenlerin ek ders ücretlerini vermeyen üniversiteler

Memurlar.Net olarak, 01 Nisan 2020 tarihli "Uzaktan Eğitime Geçen Üniversitelerde Akademisyenlerin Ek Ders Ödemelerine Dair İşlemler Nasıl Yürütülecek" başlıklı yazımızda, üniversitelerde pandemiden dolayı başlayan uzaktan eğitim süreci sonrası ek ders ödemeleriyle ilgili bir dizi değerlendirmelerde bulunmuştuk.

Ancak, daha sonra üniversiteler arasında uygulamada birliktelik olmadığından dolayı, konuyu 16 Mayıs 2020 tarihinde tekrar gündeme getirerek; belirsiz sürecin sona ermesi ve ödeme işlemlerinde birlikteliğin sağlanması bakımından, uzaktan eğitim süresince ek ders ödemelerinin nasıl yürütüleceğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçici bir düzenlemenin uygulamaya konması ve konu hakkında üniversitelere bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağını dile getirmiştik.

Bu süreçler yaşanırken, bir yandan da Yükseköğretim Kurulu %40 oranında derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine yönelik ilke kararını tüm üniversitelere duyurdu. Dolayısıyla, Pandemiyle birlikte uzaktan eğitim artık örgün eğitimin bir parçası haline de gelmiş oldu.

Bu noktada, uzaktan eğitime geçiş için alt yapı ve teşvikler YÖK tarafından yapılırken, halen 2019-2020 bahar dönemine ait bir takım üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerinin bekletildiği ve konu hakkındaki belirsiz sürecin Temmuz ayına gelmemize rağmen devam ettiğine dair bilgiler tarafımıza iletilmektedir.

Bir takım yükseköğretim kurumları sorunsuz bir şekilde ödemelere devam ederken, bir kısmının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ya da Yükseköğretim Kurulundan yazılı bilgi beklemesi adaletsiz durumları beraberinde getirmektedir. Aynı özlük haklarına tabi olan akademisyenlerin bir kısmı ek ders ücretlerini alabilirken, bir kısmının alamaması kötü bir durumdur.

Dolayısıyla, konunun daha fazla belirsizliğe itilmeden ilerleyen süreçte uzaktan eğitime kısmen geçişe dair kararlar da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun girişimleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından süratle ek ders ödemeleri hakkında düzenleme yapılması faydalı olacaktır.