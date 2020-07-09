Adnan Oktar'ın 'maske' fobisi
|09 Temmuz 2020 09:15
|Yazdır
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davası İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
Silivri'de görülmeye devam etti.
Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: Adnan Oktar pazartesi günü yapılan duruşmaya mavi takım elbise ve kırmızı gömlekle gelmiş, saçlarını uzatıp siyaha boyamış ve lastik bir toka ile toplamıştı. Oktar salı günüyse beyaz ceket ve içine sarı gömlek giydi. Dün yapılan duruşmaya da sarı ceket ve kırmızı gömlekle katıldı. Duruşma salonuna girdiğinde sanık sandalyesinde ve izleyiciler kısmında oturan kediciklerine, "Özledim sizi" diyerek öpücük gönderdi. Kadınlar da, "Harikasınız, muhteşemsiniz. Biz de sizi özledik" diyerek yanıt verdi. Tutuksuz sanıklar bölümündeki bazı kadınların bileklerinde elektronik kelepçe takılıydı.
MASKESİ ELİNDE
65 yaşındaki Adnan Oktar, kıyafetlerine gösterdiği özeni koronavirüse karşı en önemli savunma olarak kabul edilen maske konusunda ise göstermedi. Duruşmalara maskesi elinde gelen Adnan Oktar, mahkeme heyetinin uyarılarına rağmen maskesini takmadı. Uyarılar peş peşe gelince de avucundaki maskeyi burnuna götürmekle yetindi. Duruşmada sanık avukatları savunma yaptı. İddiaların asılsız olduğunu iddia eden avukatlar tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Saldırdığı iki doktoru darp eden şüpheli tutuklandı
08 Temmuz 2020 19:38
|Eşini tüfekle öldüren zanlı mahkemede ifade değiştirdi
07 Temmuz 2020 12:56
|Başkasının yerine sınava giren kişi tutuklandı
06 Temmuz 2020 19:31
|Hamile kadının aracına saldıran baklavacıların cezasının gerekçesi açıklandı
06 Temmuz 2020 15:05
|Şike kumpası davasında Baransu gerginliği
04 Temmuz 2020 09:27
|Eşini satırla öldüren kocanın cezası belli oldu
03 Temmuz 2020 16:05
|Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada karar
03 Temmuz 2020 15:39
|Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı
03 Temmuz 2020 10:45
|Muharrem İnce'nin kardeşine kötü haber
02 Temmuz 2020 16:16
|Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı
01 Temmuz 2020 19:54