Korona'ya karşı buzdolabınızı sık sık temizleyin

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Bakanlık, buzdolabı ve mutfak yüzeylerinin, artan sıklıkta ve rutin olarak temizlenmesi gerektiğini belirterek, hayvansal ürünlerin hazırlanması sırasında (özellikle dondurulmuş olanların çözdürülmesi) sızan sıvının uzaklaştırılması ve hemen pişirilme işlemine geçilmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan verilen bilgilerde şunlar kaydedildi:

GÖÇMEN KUŞTAN GEÇMEZ

COVID-19'un göçmen kuşlardan insanlara bulaşabileceğine dair herhangi bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Ülkemizde COVID-19 tedbirleri kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanları (yolcu beraberi kedi-köpek-kuş-balık) dahil olmak üzere girişi yasaklanmış bulunmaktadır. Yurtdışına pet hayvanınızla çıkış yapılması için herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. Güncel durumun hassasiyeti göz önüne alındığında, hijyen seviyesini en üst seviyeye çıkarmak milli ve insani bir sorumluluktur."