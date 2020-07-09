Alkollü kaza yaptı, iki genci kaldırımda öldürdü
|09 Temmuz 2020 09:29
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Aslan İsmiev (21) ile arkadaşı B.S. (21) önceki gece sahilde eğlenmeye gitti. İkili saat 22.30'da evlerine dönmek için sahilden ayrıldı. Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde, iddiaya göre hızlı bir şekilde ilerleyen İsmiev, direksiyon hakimiyetini kaybetti. İsmiev önce park halindeki otobüse, sonrasında ise 17 yaşındaki Büşranur Ülüsler ile 18 yaşındaki Sedef Yılmaz'a çarptı.Sedef Yılmaz
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedef Yılmaz ve Büşranur Ülüsler hayatını kaybetti. Hastanede alkollü olduğu tespit edilen ve tedavi sonrası gözaltına alan İsmiev, "Birden sokak ve evlerin elektrikleri kesildi. Her yer karanlık oldu. Bir tek aracın farları yanıyordu. İki kişi araçların arasından birden yola fırladı. Ben de çarpmamak için frene bastım. Araç takla attı. Durmak için park halindeki araçlara çarptım. Kızlara çarpmamak için araçların üzerine sürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Aslan İsmiev, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayı gören çevre sakinleri ise aracın hızlı ilerlediğini iddia etti.
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