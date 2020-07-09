TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
|09 Temmuz 2020 09:31
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Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre: Meclis'te önceki günkü oturumda bir ilk yaşandı. Meclis Başkanlığı seçimi için TBMM Genel Kurulu'nda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin verdiği kanun teklifine kabul oyu verdi. Kanun teklifi, İYİ Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin "kabul" yönünde el kaldırmasına rağmen kabul edilmedi. Hürriyet'e açıklama yapan Öztürk, "Devlet Bey jest yaptı sağ olsun. Çoğunluğun kabul oyu, sehven de olsa Adan'ın (TBMM Başkanvekili Celal Adan) gözünden kaçtı. Yanına gidip, 'Bizim kanun teklifini yedin' dediğimde bana, 'Dalgınlığıma geldi, kusura bakma. Hakkını helal et' dedi" ifadelerini kullandı.
'JEST YAPTI, SAĞ OLSUN'
Öztürk, TBMM oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın bir anlık "dikkatsizliği" üzerine teklifin kabul edilmediğini belirtti. Oylama sırasında ve sonrasında yaşananları Hürriyet'e anlatan Öztürk, şunları söyledi: "Konuşmama, aynı kanun tekliflerini veren eski MHP Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve rahmetli DYP Milletvekili Mehmet Gözlükaya'ya teşekkürlerini ileterek başladım. Devlet Bahçeli sürekli Genel Kurul'da olmaz. Meclis Başkanlığı seçimi için oradaydı ve o sebeple de oy kullandığını düşünüyorum. Devlet Bey, kabul oyu verince MHP'li milletvekilleri de el kaldırdı. Devlet Bey jest yaptı sağ olsun
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