Konya'da iki ev karantinaya alındı
|09 Temmuz 2020 09:34
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İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde, pozitif vaka çıkan iki hanede, pandemi önlemleri çerçevesinde 14 günlük ev karantinası uygulanmaya başlandı.
Dereköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Deniz, söz konusu evlerde yaşayanların ve diğer vatandaşların duyarlı olmalarının bulaşı önleyeceğini belirterek, mahalle sakinlerinden bu anlamda gereken özenin gösterilmesini istedi.
Öte yandan Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 katlı binada karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde 12 daireli bir binada yaşan Suriye uyruklu bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Hastaya uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 10 ailenin yaşadığı bina karantinaya alındı.
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