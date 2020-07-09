Öğretim üyesini de dolandıran şebekeye operasyon
|09 Temmuz 2020 09:35
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Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurucu rektörü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. N.T.O'yu 25 Şubat'ta telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınız ele geçirilmiş, şüphelileri yakalamak için operasyon yapıyoruz." dedi.
Bankadan 117 bin dolar çekerek evine dönen N.T.O, kapısına gelen zanlılardan Suriye uyruklu H.A.M. (23) ve M.E.A.A'ya (22) parayı teslim etti.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan N.T.O, polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu tespit edilen şüphelileri takibe aldı.
Ekipler, H.A.M. ve M.E.A.A'yı Ankara'da bir başkasını dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı. 28 Mart'ta adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Soruşturmanın devamında dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesi için teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Eskişehir ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt elebaşı olduğu belirlenen A.A. (35) ile telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.Ş. (41) Şanlıurfa, aradıkları telefon hatlarının sahibi İ.D. (20) ise Eskişehir'de gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
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