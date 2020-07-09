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24 ilde 'asker uğurlama' yasaklandı

Koronavirüs tedbirlerine hiçe sayan görüntülerin oluşmasının ardından bazı illerde asker uğurlamalarına yasak getirildi.. Yakın zamanda 20 ilde asker uğurlamak yasaklanmıştı. Antalya, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Uşak'a da kısıtlama getirildi. Bu beş ilin eklenmesiyle asker uğurlamalarının yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi.
 09 Temmuz 2020 10:02
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24 ilde 'asker uğurlama' yasaklandı

Askere gitme çağındaki binlerce genç için asker uğurlama adetleri koronavirüse davetiye çıkaran manzaralar ortaya çıkardı. Birçok ilde kontrolden çıkmaya başlayan durum için Valilikler devreye girdi. Gelen son habere göre asker uğurlamalarının yasaklandığı illere 5 il daha eklendi. Böyleye yasaklanan il sayısı 24'e yükseldi.

Son yasak haberi Antalya'dan geldi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve ülkenin salgınla mücadeledeki başarısının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine karar verilmiştir. Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre 392 lira para cezası uygulanacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecektir."

Sokak düğünlerine süre kısıtlaması

Kurul ayrıca, köylerde veya sokaklarda yapılan gelin alma ve kına dahil düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin sadece aynı gün içerisinde kalacak şekilde yapılabileceğine, bu etkinliklerin en erken saat 10.00'da başlaması ve en geç saat 00.00'da bitirilmesi kararını aldı.

İzmir'de asker uğurlamasına kısıtlama getirildi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunun İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği kaydedilerek, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı dile getirildi.

Kurulda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine karar verilmiştir."

Muğla'da da yasaklandı

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askere gideceklerden gerekli tüm tedbirleri ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Uşak Valiliği de yasak getirdi

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Uşak Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Vekili Muammer Balcı başkanlığında toplandığı belirtildi.Son zamanlarda başta mesafe kuralları olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği, asker uğurlamalarının başta asker yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Balıkesir

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.Kontrolsüz kalabalık oluşturulmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden uğurlamalara, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalara müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada; otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceği ve mahallelerde yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerin en erken 12.00'de başlaması ve en geç 23.00'da bitirilmesi gerektiği belirtildi.

İşte asker uğurlamanın yasak olduğu iller

Antalya, Balıkesir, Uşak, İzmir, Muğla, Erzincan, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon, Denizli, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Kırşehir, Ardahan, Mersin, Malatya, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş.
Anadolu Ajansı
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