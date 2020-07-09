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Gaybubet evi operasyonunda eski Daire Başkanı dahil 14 gözaltı

Firari örgüt üyelerinden bazılarının yakalandığı dubleks dairede, katlar arasında gizli geçiş ve saklanma yerleri tespit edildi- Gözaltına alınanlardan Erol Mutlu'nun, daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yaptığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği öğrenildi
 09 Temmuz 2020 10:35
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Gaybubet evi operasyonunda eski Daire Başkanı dahil 14 gözaltı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda aralarında daha önce Adalet Bakanlığında Daire Başkanlığı yapan Erol Mutlu dahil 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyalarından gözaltı kararları verilen 15 kişi ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aralarında daha önce Adalet Bakanlığında Daire Başkanlığı yapan Erol Mutlu dahil 15 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Erol Mutlu'nun daha önce Bursa hakimliği görevindeyken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği, Hayati Canlılar'ın ise kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneğinin (BUGİAD) eski başkanlarından olduğu öğrenildi. Zanlılar arasında FETÖ'nün sözde "bölge üniversite mesulü", "eyalet talebe mesulü", "mezun mesulü", "küçük bölge sorumlusu", "mütevelli üyesi" ve "ev ablası" ile meslekten ihraç edilmiş teğmenin bulunduğu bildirildi.

Ekiplerin baskını sırasında, örgüt üyeleri tarafından kullanılan dubleks dairedeki gizlenme yöntemleri de dikkat çekti.

Bazı şüphelilerin, polisleri fark edince katlar arasındaki gizli geçiş ve saklanma yerlerine girdikleri ancak ekiplerden kaçamadıkları belirtildi. Adreslerdeki aramalarda, zanlılar için hazırlanmış sahte kimlikler ile başkaları adına düzenlenmiş doktor raporları ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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