LGBT lobileri LC Waikiki'ye boykot kararı aldı!

Dünya genelinde LGBT tasarımcıları, dergi editörler, fotoğrafçılar, makyaj sanatçıları bu tür trendlere yön verme peşinde. Bu akımın en büyük destekçileri ise eşcinsel modacılar, müzisyenler ve sinema yıldızlarından oluşuyor..

Türkiye'de giyimden modaya, eğitimden film sektörüne kadar birçok alanda aktif rol almaya çalışan LGBT lobileri LC Waikiki'ye boykot kampanyası başlattı.

LC Waikiki yönetimi, LGBT sembollerini çağrıştıran gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı almıştı.

Bu durumdan rahatsız olan LGBT lobileri, sosyal medyada boykot çağrıları yaptı. LGBT akımları uzun süredir giyim sektöründe yer edinmeye çalışıyor ve bu sektörde kadın-erkek etiketlerinin kaldırılarak reyonların birleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

LC WAİKİKİ'Yİ HEDEF ALAN LGBT'NİN İLK HEDEFİ ÇOCUK REYONLARI

LGBT sembollerini andıran figürleri kullanmama kararı aldığı için LC Waikiki'ye boykot kampanyası başlatan bu tür lobilere bağlı çalışan mağazalar, uzun süredir 'kız çocuk ve erkek çocuk' tabelaları yerine bebekler, arabalar, kostümler ve oyuncak türlerini temsil eden figürler koyuyor.

LGBT AKIMLARI GİYİM SEKTÖRÜNÜ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

LGBT toplulukları moda endüstrisinden her geçen gün daha önemli roller üstlenmeye çalışıyor. Dünya genelinde LGBT tasarımcıları, dergi editörler, fotoğrafçılar, makyaj sanatçıları bu tür trendlere yön vermeye çalışıyor. Bu sektörün en büyük destekçileri ise eşcinsel modacılar, müzisyenler ve sinema yıldızlarından oluşuyor.

LGBT SPONSORU YAYINEVLERİ 'EŞCİNSELLİK' PROPAGANDASI YAPIYOR

Toplumsal cinsiyet kavramını yerle bir etmeyi amaçlayan, erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT'nin Türkiye'deki faaliyetlerine çok sayıda önemli marka sponsor oldu.

Giyim markaların kullandığı renkler, filmlerde sunulan alt metinler, mobilya reklamlarında annesiz aile tabloları derken gıda ürünlerinde dahi cinsiyetsizlik sloganlarını görür olduk.

KÜLTÜR YAYINCILIĞINDAN LGBT LOBİSİNE

LGBT akımlarının toplum nezdinde meşrulaşması için kültürel bir zemin oluşturma çabaları açısından bazı yayınevleri de ön plana çıktı. Kitle kültürüne yön verme konusunda Netflix gibi dijital platformlar planlı bir strateji uygularken, söylem ve teorik alt yapı ise yayınevleri vasıtasıyla kültür endüstrisi tarafından üretiliyor. Kültür yayıncılığı alanında önemli paya sahip yayınevlerinden; Sel Yayıncılık, İletişim Yayınları, Ayrıntı Yayınevi, Epsilon, Can Yayınları ve Everest Yayınevi eşcinsellik lobisinin sponsorları arasına katıldı.